Дача сгорела под Петрозаводском

Во вторник в 21:04 на пульт Единой службы спасения-01 Прионежского района поступило сообщение о том, что горит частный дом, расположенный на территории дачного кооператива Сосновый Бор. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

На место происшествия по тревоге выехали пожарные из села Деревянное и два пожарных расчета из Петрозаводска. Когда первые специалисты прибыли к месту вызова, то в двухэтажном деревянном доме огонь чувствовал себя полноправным хозяином.

Несмотря на сложную обстановку, 11 пожарным в течение получаса удалось остановить распространение огня, после чего пожар был ликвидирован полностью. В ходе тушения специалистам пришлось осуществлять подвоз воды от естественного водоема, расположенного в 400 метрах от места происшествия.

В результате инцидента строение дома было значительно повреждено огнем. По какой причине произошел пожар, теперь предстоит выяснить специалистам в ходе специальной проверки. Известно только одно, что на момент ЧП хозяев в доме не было.