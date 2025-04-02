02 апреля 2025, 08:01
Сильный пожар полыхал ночью в Карелии
Хозпостройки горели в Медвежьегорске
Фото: unsplash.com / Raquel Raclette
Сегодня ночью на пульт Единой службы спасения-01 города Медвежьегорска поступило сообщение о том, что на улице Пригородной горят хозяйственные постройки. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.
Когда городские пожарные прибыли к месту вызова, то постройки горели открытым пламенем, и огонь быстро распространялся дальше. Было ясно, что для борьбы с пожаром сил явно не хватает. На подмогу своим коллегам для тушения возгорания выехали специалисты из поселка Пиндуши.
Общими усилиями пожар был ликвидирован. В результате ЧП огнем были повреждены хозяйственные постройки на площади 70 квадратных метров. Сейчас в причинах этого сильного ночного пожара разбираются специалисты.