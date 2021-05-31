31 мая 2021, 08:22
Опубликованы фотографии пожара в жилом доме в Олонце
Семеро пожарных тушили возгорание в ночь с субботы на воскресенье
В Сети появились фотографии пожара, произошедшего поздним вечером 29 мая в Олонце. Они опубликованы в паблике ОПС по Олонецкому району.
Напомним, пожар вспыхнул в жилом доме на улице Володарского в субботу в 23:11. На место происшествия выехали две единицы техники и семеро специалистов пожарно-спасательной части Олонца.
Возгорание было ликвидировано в течение получаса. Последствия пожара хорошо видны по снимкам.