Опубликованы фотографии пожара в жилом доме в Олонце

В Сети появились фотографии пожара, произошедшего поздним вечером 29 мая в Олонце. Они опубликованы в паблике ОПС по Олонецкому району.

Напомним, пожар вспыхнул в жилом доме на улице Володарского в субботу в 23:11. На место происшествия выехали две единицы техники и семеро специалистов пожарно-спасательной части Олонца.

Возгорание было ликвидировано в течение получаса. Последствия пожара хорошо видны по снимкам.