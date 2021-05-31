Серьезный пожар вспыхнул ночью под Петрозаводском

Сегодня в 00:53 по телефону «01» поступило сообщение о том, что в поселке Шуя Прионежского района горит двухэтажный частный дом.

Когда первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова, то в деревянном доме горела стена, и пламя перекинулось на кровлю. Пожару была присвоена повышенная категория сложности, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Для борьбы с огнем было привлечено 18 пожарных и задействовано семь единиц пожарной и специальной техники.

Общими усилиями огонь был побежден. В результате ЧП огнем были повреждены стена и кровля на общей площади 20 квадратных метров. По предварительным данным специалистов, пожар произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования. Сейчас по данному инциденту проводится проверка. Фото orenburzhie.ru