Опубликованы фото столкновения фуры и кроссовера на трассе «Кола»

Столкновение легкового автомобиля Hyundai и тягача с полуприцепом произошло на трассе Р-21 «Кола», недалеко от границы Прионежского и Кондопожского районов.

ДТП произошло в районе затяжного поворота. По одной из версий, машины столкнулись бортами по касательной, после чего кроссовер развернуло и отбросило за пределы дорожного полотна.

«Петрозаводск говорит» писал ранее об этом происшествии. 13 февраля в 12:33 пожарно-спасательные подразделения Кондопожского и Прионежского районов были привлечены для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. Два автомобиля столкнулись на 451-м километре федеральной трассы Р-21, между Шуйской и Янишполем. На месте происшествия работали десять пожарных-спасателей и две спецмашины.

Фото с сайта ДТП ПТЗ