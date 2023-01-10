Опубликованы данные о численности населения Карелии

Карелиястат опубликовал данные о численности населения РК на 1 ноября 2022 года. Информация представлена в ежемесячном докладе о социально-экономическом положении республики.

Так, к 1 ноября в Карелии проживали 599,4 тысячи человек. С начала года население уменьшилось на 3,7 тысячи человек.

В 2022 году в республике наблюдалось снижение и рождаемости, и смертности. Так, в январе-октябре родились 3679 детей (годом ранее - 4274 ребенка). Умерли 8168 человек (в 2021 году - 10 122).

За десять месяцев 2022 года в республику на ПМЖ приехали 15 060 человек. Уехали из Карелии 14 245 жителей. // Фото «Петрозаводск говорит»