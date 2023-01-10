Опубликован измененный маршрут движения троллейбуса №8 в Петрозаводске

МУП «Городской транспорт» опубликовал измененный маршрут движения троллейбуса №8 в Петрозаводске. Он начнет действовать с 12 января.

«От конечной остановки «улица Хейкконена» до конечной остановки «улица Заводская» троллейбусы будут следовать по Лососинскому шоссе, Лесному проспекту, улице Чапаева, улице Шотмана, площади Гагарина, проспекту Ленина, улице Кирова, набережной Варкауса, улице Московской, Первомайскому проспекту, улице Заводской, таким же образом в обратном направлении»,

- говорится в сообщении предприятия.

Отмечается, что троллейбус №8 будет работать не только в будни, но и в выходные дни. Следить за машинами можно в приложении «Умный транспорт».

Напомним, маршрут «восьмерки» первоначально поменяли из-за ремонта моста на улице Антикайнена. В итоге троллейбус стал ездить с Древлянки на Кукковку. Горожанам это не понравилось, и они завалили городскую администрацию просьбами вернуть прямое сообщение между Древлянкой и Первомайским проспектом. В мэрии пошли навстречу жителям города. // Фото «Петрозаводск говорит»