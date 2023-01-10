Новый фельдшерско-акушерский пункт заработал в деревне Тивдия

По программе модернизации первичного звена здравоохранения в деревне Тивдия Кондопожского района построили новый фельдшерско-акушерский пункт. Его открыли 10 января.

ФАП оснащен оборудованием, мебелью и компьютерной техникой. По словам министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова, наличие компьютера и защищенных каналов связи позволяет фельдшеру проводить телемедицинские консультации со специалистами Кондопожской ЦРБ, записывать пациентов на обследования, консультации к узким специалистам больницы. Также при ФАПе есть аптечный киоск.

ФАП обслуживает 136 человек. Среди пациентов – жители не только Тивдии, но и населенных пунктов Белая Гора, Антипинское и Лижмозеро. Фельдшером трудится местная жительница Валентина Штаева. // фото со страницы министра здравоохранения РК ВК