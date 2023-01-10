Крещенские купания в Сегежском районе проводить не будут

Крещение Господне в этом году выпало на четверг, 19 января. В Сегежском районе купания с установкой купели-иордани проводиться не будут. Об этом сегодня сообщает паблик «ГИМС ГУ МЧС России (г. Сегежа)».

В ГИМС напомнили, что за самовольное обустройство купелей и организацию купаний в них, предусмотрена административная или уголовная ответственность. // фото РГ/Виталий Аньков/РИА Новости