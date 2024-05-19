Опубликовано видео опрокидывания автомобиля в Петрозаводске

Опубликовано видео момента жесткой аварии, произошедшей утром 18 мая на улице Гвардейской в Петрозаводске. Ролик, снятый камерой наблюдения, появился в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

На кадрах видно, как легковой автомобиль влетает в машину, которая пыталась выполнить разворот, после чего переворачивается. Все случилось в 10:09.

Отмечалось, что в результате инцидента пострадал один человек. Его доставали из машины спасатели. // Фото: скриншот видео