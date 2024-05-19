Найден мертвым пропавший в Карелии мужчина

Пропавший в Сегежском районе 63-летний Валерий М. найден мертвым. Об этом сообщает паблик поискового отряда «ЛизаАлерт».

Напомним, пенсионер ушел из дома в поселке Попов Порог 16 мая и исчез. В течение двух дней велись его поиски. Вчера поздним вечером стало известно, что мужчина погиб.

Где и при каких обстоятельствах было найдено тело жителя республики, не уточняется. // Фото: unsplash.com / Parth Natani