Молодому жителю Карелии грозит до 20 лет колонии

В Сортавале большие проблемы возникли у 23-летнего местного жителя. Мужчине грозит до 20 лет колонии за незаконный оборот наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, будучи студентом, молодой человек пристрастился к употреблению наркотиков. В какой-то момент он решил стать закладчиком. По версии следствия, мужчина получал крупные партии товара, фасовал их и устраивал тайники. Вскоре родители сортавальца догадались, чем он занимается. Тогда мужчина пообещал им завязать.

Тем не менее, стражи порядка установили причастность молодого человека к распространению нескольких доз наркотика. Фигурант дела активно способствовал раскрытию преступления. Его судьбу решит суд. // Фото: unsplash.com / Ye Jinghan