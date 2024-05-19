Опубликовано видео с места серьезного пожара в Петрозаводске

В соцсети опубликовано видео с места серьезного пожара на улице Лизы Чайкиной в Петрозаводске. Кадры появились в сообществе «Подслушано в Птз».

Напомним, огонь вспыхнул в неэксплуатируемом здании в шестом часу вечера 18 мая. Для тушения возгорания были подняты по тревоге 24 спасателя. Они боролись с огнем более двух часов.

На кадрах видно, что пожар был достаточно мощным. Вокруг собралось немалое количество наблюдателей. // Фото: скриншот видео «Подслушано в Птз»