Сильный пожар вспыхнул в Петрозаводске

В субботу, 18 мая, в 17:18 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

На место происшествия на улицу Лизы Чайкиной выехали 8 единиц техники и 24 специалиста. Выяснилось, что горит неэксплуатируемое строение.

Борьба с огнем заняла более двух часов. Пожар удалось потушить только в 19:37.

Жителям Карелии напомнили, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. // Фото: freepik.com / Ilovehz