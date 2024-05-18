Первые пожары в лесах случились в Карелии

В Карелии зарегистрированы первые лесные пожары. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды РК.

Так, в Лахденпохском районе сегодня, 18 мая, из-за брошенного окурка загорелся лес вдоль дороги. Специалисты оперативно выехали на место и ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 0,15 гектара.

Также сегодня поступило сообщение о лесном пожаре в Кондопожском районе. Туда уже выехали специалисты. Возгорание будет ликвидировано в ближайшее время.

С сегодняшнего дня пожароопасный сезон объявлен в южных районах и округах Карелии: Кондопожском, Лахденпохском, Олонецком, Прионежском, Пряжинском, Сортавальском, Сегежском, Медвежьегорском, Пудожском, Суоярвском, Питкярантском и в Петрозаводском городском округе. // Фото Минприроды РК