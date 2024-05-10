10 мая 2024, 14:21
Опубликовано видео момента падения автобуса в реку в Петербурге
Спасательная операция продолжается на Мойке в Северной столице
Опубликовано видео момента падения маршрутного автобуса в реку Мойка в Санкт-Петербурге. Ролик публикует Mash.
На кадрах видно, как автобус пробивает ограждение и падает в реку после довольно странных маневров. За считанные мгновения транспортное средство уходит под воду.
Напомним, все случилось на Поцелуевом мосту сегодня в районе 13 часов. В салоне могли находиться около 20 пассажиров. Идет спасательная операция. // Фото: скриншот видео Mash