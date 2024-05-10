Опубликовано видео момента падения автобуса в реку в Петербурге

Опубликовано видео момента падения маршрутного автобуса в реку Мойка в Санкт-Петербурге. Ролик публикует Mash.

На кадрах видно, как автобус пробивает ограждение и падает в реку после довольно странных маневров. За считанные мгновения транспортное средство уходит под воду.

Напомним, все случилось на Поцелуевом мосту сегодня в районе 13 часов. В салоне могли находиться около 20 пассажиров. Идет спасательная операция. // Фото: скриншот видео Mash