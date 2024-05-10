10 мая 2024, 14:00
Автобус с людьми утонул в Мойке в центре Петербурга
В упавшем в воду в Северной столице транспортном средстве может быть около 20 человек
В Санкт-Петербурге лазурный автобус пробил ограждение и рухнул в Мойку, после чего затонул. В салоне может быть много людей, пишет «Фонтанка».
Инцидент произошел в районе 13 часов в центре Северной столицы. По данным полиции, внутри автобуса могло находиться 20 человек.
На месте ЧП проводится спасательная операция. Людей достают из автобуса в бессознательном состоянии.
Устанавливаются обстоятельства, которые привели к падению транспортного средства в воду. // Фото: скриншот видео «Фонтанки»