Автобус с людьми утонул в Мойке в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге лазурный автобус пробил ограждение и рухнул в Мойку, после чего затонул. В салоне может быть много людей, пишет «Фонтанка».

Инцидент произошел в районе 13 часов в центре Северной столицы. По данным полиции, внутри автобуса могло находиться 20 человек.

На месте ЧП проводится спасательная операция. Людей достают из автобуса в бессознательном состоянии.

Устанавливаются обстоятельства, которые привели к падению транспортного средства в воду. // Фото: скриншот видео «Фонтанки»