Опубликовано видео, как автомобиль протаранил столб в Петрозаводске

Автомобиль въехал в столб в карельской столице. Авария произошла в субботу, 10 октября, в 09:18 на улице Шотмана. На место ЧП, как мы писали, ранее выезжали пожарные. В воскресенье, 11 октября, в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» было опубликовано видео автопроисшествия, которое попало в объектив камеры видеонаблюдения «Сампо.ру».

Судя по кадрам, легковой автомобиль ехал по улице Шотмана в сторону «Танка». В какой-то момент водитель не справился с управлением, и автомобиль съехал на правую обочину и врезался в столб.

На место ДТП выезжали пожарно-спасательные подразделения г. Петрозаводска (восемь человек и две единицы техники).