12 октября 2020, 07:15
Общество

Опрос: Какое телевидение вы смотрите?

Жителей Карелии просят ответить на три вопроса об их предпочтениях

Рекламное агентство «Промо» просит жителей Карелии принять участие в опросе.

Мы работаем для вас и в целях улучшения качества телевизионного контента и качества вещания телеканалов просим ответить на три простых вопроса.

Ваши ответы важны для нас, поскольку они помогут лучше учитывать состав, возраст и предпочтения аудитории в дальнейшей работе. Благодарим вас за участие!

 
 
 
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