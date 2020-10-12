12 октября 2020, 07:15
Опрос: Какое телевидение вы смотрите?
Жителей Карелии просят ответить на три вопроса об их предпочтениях
Рекламное агентство «Промо» просит жителей Карелии принять участие в опросе.
Мы работаем для вас и в целях улучшения качества телевизионного контента и качества вещания телеканалов просим ответить на три простых вопроса.
Ваши ответы важны для нас, поскольку они помогут лучше учитывать состав, возраст и предпочтения аудитории в дальнейшей работе. Благодарим вас за участие!