Работник Кижей пожаловался на людей, скупающих землю с видом на остров

Работник музея-заповедника «Кижи» Валерий Михайлович Кирьянов рассказал о конфликте с предпринимателями, которые скупают землю вокруг музея. Один бизнесмен приобрел участок на береговой линии и, по словам Кирьянова, захватил располагавшиеся там постройки.

Участок, о котором идет речь, расположен в деревне Воробьи в двух километрах от Кижского погоста. Эта территория входит в охранную зону музея. Валерий Кирьянов купил участок в деревне, а позже поставил на соседнем участке два хозяйственных строения, полагая, что это общественная земля. Однако землю у воды купил петрозаводский предприниматель.

Это привело к конфликту, во время которого Кирьянова едва не лишили собственного дома. Более того, работник музея утверждает, что у него похитили имущество на сотни тысяч рублей. Предприниматель, купивший землю, утверждает, что действовал строго по закону. Подробности – в эксклюзивном материале портала «Петрозаводск говорит».