Новые очаги коронавируса выявлены в Петрозаводске

На онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесены новые отметки в Петрозаводске, фиксирующие место проживания людей, заразившихся инфекцией.

Так, судя по карте, 10 октября в столице республики новые заболевшие появились по следующим новым адресам: наб. Варкауса, 17, ул. Краснофлотская, 29А, ул. Андропова, 4, ул. Черняховского, 77А, ул. Фролова, 7А, ул. Торнева, 3, ул. Судостроительная, 22.

Второй раз коронавирусная инфекция выявлена по адресам: ул. Лисицыной, 19 (ранее 07.10), пр. Октябрьский, 24А (09.10), ул. Чапаева, 11 (29.09), ул. Лизы Чайкиной, 14, корпус 1 (27.08), ул. Мерецкова, 14 (02.10), ул. Ровио, 10 (30.09).

А по этим адресам заразившиеся COVID-19 выявлялись уже несколько раз: пр. Октябрьский, 54 (ранее 03.08.2020, 08.08.2020, 28.08.2020, 17.09.2020, 02.10.2020, 10.10.2020), ул. Виданская, 19Б (01.09, 16.09, 08.10), ул. Боровая, 8В (09.09, 09.10), ул. Связи (06.08, 12.08), ул. Зеленая, 12 (03.07, 14.07, 27.09, 01.10), ул. Сыктывкарская, 4 (26.09, 27.09), Лососинская набережная, 15 (14.09, 04.10), ул. Калинина, 48 (30.09, 03.10, 09.10), ул. Загородная, 24 (29.06, 04.07, 22.07), проезд Скандинавский, 10 (04.09, 02.10), ул. Балтийская, 59 (22.06, 25.07), ул. Ровио, 5 (01.07, 17.07, 26.07, 06.08), ул. Торнева, 7 (05.06, 04.07, 21.08), ул. Торнева, 17 (16.05, 26.06, 02.10, 07.10), ул. Питкярантская, 32 (27.07, 29.07, 28.09, 01.10), пр. Карельский, 6 (20.09, 06.10), ул. Сортавальская, 13 (21.08, 29.08), ул. Братьев Озеровых, 10 (12.05, 26.06, 26.08, 01.09, 15.09, 19.09, 01.10), ул. Антонова, 8 (15.09, 20.09, 23.09), ул. Птицефабрика, 38 (30.09, 02.10, 09.10).

Напомним, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 51 человека. Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 38 человек, в Кондопожском районе – 4 человека (Кондопога – 3, поселок Березовка – 1), в Калевальском районе – 1 человек (поселок Боровой), в Пудожском районе – 1 человек (поселок Колово), в Прионежском районе – 3 человека (село Заозерье, поселки Новая Вилга и Мелиоративный), в Лахденпохском районе – 4 человека (поселок Куркиеки – 3, поселок Элисенваара – 1).