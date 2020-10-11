Работник музея «Кижи» воюет со скупщиками земли

Текст и фото: Георгий Чентемиров

Мастер-демонстратор музея-заповедника «Кижи» Валерий Михайлович Кирьянов лишился имущества на сотни тысяч рублей и едва не лишился возможности пользоваться своим собственным домом. Вопиющая история произошла этим летом в исторической деревне Воробьи, расположенной в двух километрах от Кижского погоста.

В атмосферу лихих девяностых, победу над которыми российские власти ставят себе в главную заслугу, Валерий Михайлович Кирьянов окунулся после того, как некие люди купи ли земельный участок прямо на береговой линии Онежского озера. Валерий Кирьянов – москвич, но уже 35 лет он в летний сезон трудится на острове Кижи. Работает за гончарным кругом, показывает туристам, как делали глиняную посуду, лепили игрушки, рассказывает о традиционном ремесле. В Карелии, соответственно, проводит по полгода.

В 2009 году он через аукцион купил землю в деревне Воробьи. Это населенный пункт, который находится на берегу острова Большой Климецкий. Участок в 15 соток обошелся в 300 тысяч рублей. Он расположен почти (это важное слово) на берегу Онежского озера: между границей участка Кирьянова и водой – пара десятков метров. В 2010 году Кирьянов поставил на своём участке небольшой дом (как он сам говорит, «на старом фундаменте» – то есть раньше здесь тоже был дом).

А вот дальше он совершил несколько необдуманных поступков. В нескольких метрах от берега мужчина возвел сарай и баню, которую затем превратил в гостевой дом. По словам Кирьянова, ему сказали, что так делать можно – якобы земля общественная, и постройки здесь у всех.

Но с пустя несколько лет начались проблемы.

– В 2018 году пришел некий человек, Евгений Подоляк. Сказал, что он землемер из Шуи. Предложил следующую схему. Я, говорит, куплю береговую линию озера, на протяжении всей деревни, потому что я знаю, как это сделать, у меня есть связи. А вы потом купите у меня нужный участок , потому что у вас тут постройки стоят, их же регистрировать надо. Я согласился.

Для понимания: береговая линия деревни Воробьи входит в охранную зону музея-заповедника Кижи. Здесь действуют жесткие ограничения на использование земли. И вы можете представить себе такое везение – прикупить землицы прямо на берегу Онежского озера, да еще и с видом на Преображенскую церковь?

Землемер действительно купил береговую линию деревни Воробьи. Участки местным жителям он перепродавал – по 10 тысяч за сотку. Правда, по словам Кирьянов а, с него п отребовал и больше – 248 тысяч за 12 соток. Гончар снова согласился и успел перевести Подоляку задаток в 150 тысяч рублей.

Но на этом проблемы не закончились.

– Летом 2019 года Подоляк мне заявил, что передумал продавать участок за 248 тысяч. Потребовал выплатить еще двести в течени е недели. Я сказал, что это нереально Через несколько дней он снова позвонил и сказал, что продает землю другому человеку. Но если я хочу, он привезёт покупателя, может, мы о чем и договоримся.

В итоге Подоляк привез какого-то мужчину. Сказал, что это предприниматель из Петербурга. Этот «предприниматель» сказал, что готов отступиться от покупки земли за 50 тысяч. Я отдал деньги (при свидетеле), и мужчина сказал, что мы договорились, и я его больше здесь не увижу. А когда они стали уходить, я понял, что на самом деле они давно знакомы, а всё, что произошло, это просто спектакль, – вспоминает мастер.

Спустя три дня Кирьянов узнал, что Евгений Подоляк благополучно продал участок некому Виктору Ивашкину – тому самому предпринимателю, которого он привозил в Воробьи. Причем участок продан вместе с гостевым домом, который шуйский землемер даже успел поставить на кадастровый учет как свой.

– В конце концов, теперь уже Ивашкин объявился с предложением продать мне участок. Потребовал у меня уже 500 тысяч за то, чтобы опять "навсегда исчезнуть". Разумеется, я ему не поверил, – говорит Валерий Кирьянов.

Кижский мастер подал в суд. Он хотел доказать, что земля на берегу была продана незаконно, а стоящий там дом принадлежит ему. Кирьянов апеллировал к Земельному кодексу России, который запрещает приватизацию земельных участков в пределах береговой полосы. Однако суд указал, что Подоляк эту землю не приватизировал, а купили у частного лица – женщины. Раньше эта земля была выделена коллективу совхоза «Прогресс». Гостевой же дом Кирьянов построил незаконно, и прав на не го , по мнению суда, не имеет.

На этом месте заканчиваются гражданско-правовые отношения – и начинается уголовщина.

В 2020 году приехать на Кижи в обычное время Валерий Михайлович Кирьянов не смог: вмешались эпидемия коронавируса и карантин. Добраться до Карелии и до деревни Воробьи мастер сумел лишь в конце июня. И был сильно удивлен тем, что увидел.

– На гостевом доме висел замок, которого раньше не было. А на сарае замки были срезаны. На берегу высилась гора вещей. Подхожу, смотрю: а это мои вещи… Правда, не все – некоторые пропали. Исчезла лодка, исчез лодочный мотор, бензопила, другой инструмент. Еще был гончарный круг, который просто выбросили в воду, а он 35 тысяч стоит.

Исчезнувшее имущество Кирьянов оценивает почти в двести тысяч рублей. Более того: по словам Кирьянова, исчезла недостроенная баня (!), в которую мужчина успел вложить 150 тысяч рублей. Кое-какие вещи обнаружились в гостевом доме, закрытом на чужой замок: Валерий увидел через окно свой стол, лавки, плитку, чайник, шуруповерт.

Дальше – хуже. Оказывается, неизвестные наведались и в гости к Кирьянову – в дом, который находится непосредственно на его участке. Как рассказал мастер, и счезли ключи от хозяйственных построек и электрического счетчика, исчезла папка с копиями документов на землю и паспортами на оборудование и инструменты, была передвинута мебель.

Валерий обратился в МВД. И вскоре после разговора с дежурным возле его дома появились Ивашкин, Подоляк и еще один мужчина. Ивашкин включили камеру мобильного телефона а остальные начали «прессовать» мастера.

«Мужик, что ты здесь делаешь? Это наша земля, и твой гостевой дом тоже наш, и твой сарай тоже наш, и твой катер на берегу тоже наш. И даже тот дом, в котором ты живешь, теперь тоже наш!»

– цитирует Кирьянов агрессоров.

По словам Валерия, Подоляк перегородил вход в дом Кирьянова и стал сталкивать его с крыльца. Всё происходящее Ивашкин снимал на видео.

– Я позвонил в полицию. Они сказали, что приехать может только участковый, и то лишь через несколько дней. В итоге они так и не позволили мне войти в мой дом, не дали одеться, взять документы, мобильный телефон и даже лекарства. Более того, они и в катер мне сесть не дали, всё якобы потому, что он всю зиму пролежал на берегу их участка, а значит, он тоже теперь их, – рассказал Кирьянов.

Эти слова подтверждает свидетель, замдиректора музея «Кижи» Дмитрий Луговой. Он видел, как Кирьянова не пускали в его собственный дом, как не разрешили забрать личные вещи. Более того, он подтвердил, что агрессоры не позволили Кирьянову воспользоваться его собственным катером. В итоге Луговой увез мастера на Кижи на своём катере.

– Они говорили, что раз катер пришвартован к пирсу, который отходит от их участка, то он принадлежит им, – рассказал Луговой. – Они явно провоцировали нас на какие-то действия.

Спустя четыре дня Валерий Михайлович Кирьянов снова приехал в Воробьи, но уже с участковым. Разразилась перепалка, в которой участвовали и жители деревни.

После этого Кирьянов своих «соседей» не видел. Правда, их присутствие ощущается самым прямым образом. Так, они повесили на его дом камеры видеонаблюдения. Участковый посоветовал Валерию не снимать камеры, чтобы не попасть под обвинение в порче чужого имущества.

Портал «Петрозаводск говорит» связался с оппонентом Кирьянова, Евгением Подоляком. Предприниматель согласился дать любые пояснения и ответить на любые вопросы.

Так, Подоляк заявил, что дом Валерия Кирьянова стоит не на земле Кирьянова, а на участке, который он купил и потом продал Ивашкину. Ивашкин, кстати, действительно его товарищ, чего он не скрывает. Никакого «бандитизма» в отношении мастера-гончара не было. Плата за участок поднималась потому, что Кирьянов, оказывается, сам морочил предпринимателю голову.

– У меня вся переписка есть. Я два года платил налоги, отбивался от нападок Россельхознадзора. Дома не зарегистрированы, трава не выкошена, а это земли сельхозназначения, за ними следят… Я замучился!

Инцидент в конце июня, действительно, был, и Подоляк действительно не пускал Кирьянова в дом – однако он сомневается, что кижский мастер имеет право жить в этом строении, ведь оно, повторимся, стоит на чужом участке. Кроме того, Подоляк опасался Кирьянова!

– У него там на стене висела кобура пистолетная. Если бы я его пустил, откуда я знаю, что бы случилось дальше? Может, он бы стрелять начал!

– предположил бизнесмен.

Не отрицает Евгений Подоляк и того факта, что он не разрешил Кирьянову воспользоваться катером.

– Он не предоставил документов на катер, – пояснил бизнесмен. – Там было много лодок пришвартовано; откуда я знал, что это именно его судно ? А меня бы потом в краже обвинили!

***

Все произошедшее – лишь часть большой истории о скуп ке земл и в непосредственной близости от острова Кижи. Подоляк приобретает землю не только в деревне Воробьи, но и по всей территории, которая называется Кижским ожерельем.

Земля эта, судя по всему, без дела простаивать не будет. Потому что возле участка Валерия Кирьянова в исторической деревне Воробьи, где даже электричество проложено под землей, чтобы не портить вид, уже вырос небольшой новый домик. Да-да, вы не ослышались, в охранной зоне музея-заповедника «Кижи», на береговой линии Онежского озера, в прямой видимости Кижского погоста, построили дом. (Впрочем, справедливости ради, то же самое несколько лет назад сделал и Кирьянов со своей баней, превратившейся в гостевой дом).

Евгений Подоляк сообщил, что в его собственности несколько десятков участков, купленных у частных лиц, и многие из них – на береговой линии. Он утверждает, что действует и будет действовать в полном соответствии с законом. Мужчина не скрывает, что у него есть коммерческие планы на землю, расположенную возле главной достопримечательности Карелии. И что строить там можно – при соблюдении определенных требований и при должном умении.