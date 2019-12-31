Опубликована фотография с места смертельного ДТП на «Коле» в Карелии

Госавтоинспекция опубликовала фотографию с места смертельной аварии, произошедшей сегодня утром на трассе «Кола» в Лоухском районе Карелии.

Напомним, по предварительной информации ГИБДД, в 9:10 утра водитель автомобиля «Шкода» допустил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем «Мицубиси Л-200».

В результате ДТП водитель автомобиля «Шкода» (37-летний житель Ленинградской области) от полученных ранений скончался до приезда скорой медицинской помощи. Трое мужчин, водитель и пассажиры «Мицубиси», получили травмы и были госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.