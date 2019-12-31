Водитель погиб в ДТП на «Коле» в Карелии

Сегодня в Лоухском районе, на 980-м километре федеральной автодороги «Кола» в ДТП погиб водитель.

По предварительной информации ГИБДД, в 9:10 утра водитель автомобиля «Шкода» допустил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем «Мицубиси Л-200». В результате ДТП водитель автомобиля «Шкода» (37-летний житель Ленинградской области) от полученных ранений скончался до приезда скорой медицинской помощи. Трое мужчин, водитель и пассажиры «Мицубиси», получили травмы и были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

ГИБДД призывает водителей, планирующих дальние поездки, неукоснительно соблюдать режим труда и отдыха и не допускать переутомления за рулем.