Подросток пропал в Петрозаводске

Полицией Петрозаводска разыскивается Владислав Заозерский, 2004 года рождения, который днем 30 декабря ушел из дома, и до настоящего времени его местонахождение не известно. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Приметы: на вид 15 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серые.

Всех людей, располагающих какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетнего, просят звонить по телефонам: 8-981-40-54-144 (814-2) 739-240 или 02, с мобильного 102.