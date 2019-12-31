Поджог автомобиля в Петрозаводске попал на видео

В ночь на 31 декабря неустановленный человек совершил поджог автомобиля «Рено», припаркованного на автостоянке в микрорайоне Сулажгора. Совершение преступления попало в объектив камер видеонаблюдения.

Сейчас полиция Петрозаводска устанавливает личность и местонахождение виновного. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Всех, кто располагает какими-либо сведениями о преступлении или лице, его совершившем, а также тех, кто проезжал в момент его совершения - с 2:40 до 2:50 - по переулку Ветеринарный и заметил что-то подозрительное, просят сообщать по телефонам: 8-921-455-28-85, 8-911-422-56-57.

Конфиденциальность и вознаграждение гарантируются.