Петрозаводчан предупредили о мошенничестве с пятитысячной купюрой

За последние дни в полицию Петрозаводска поступило несколько сообщений об обманных хищениях денег. Потерпевшими стали владельцы объектов торговли и сферы услуг. По рассказам кассиров, некий мужчина заходит в торговую точку и, приобретая товар, расплачивается купюрой достоинством 5 000 рублей. В ходе расчета покупатель отвлекает продавца разговором и использует различные уловки, после чего похищает и 5 000 рублей, и товар, и сдачу, сообщили в пресс-службе МВД.

По всем фактам стражами правопорядка проводятся проверки.

Полиция Карелии призывает работников коммерции быть бдительными при сделках с покупателями. При проведении расчетных операций не отвлекайтесь и не поддерживайте разговор с посетителями. При получении наличных денег от покупателя не оставляйте их на прилавке. Если клиент предоставляет крупную купюру, а затем вдруг предлагает размен, не возвращайте деньги до получения обещанной суммы.