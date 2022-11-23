Определены самые популярные мессенджеры среди школьников

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос среди школьников, учителей и родителей, чтобы выяснить какой канал коммуникации они используют чаще всего в решении школьных вопросов.

Всего в опросе приняли участие 852 школьника, 855 родителей и 747 педагогов. Для 80% опрошенных мессенджеры являются основным способом получить или передать информацию. По данным ВЦИОМа. Мессенджерами ежедневно пользуются 86 процентов учителей, 71 процент школьников и 59 процентов родителей.

Среди школьников наиболее популярным остается ВКонтакте и/или VK Мессенджер. Это подтвердили 62 процента участников опроса. 58 процентов проголосовали за Telegram и 55 процентов за WhatsApp. В след за ними идут Viber (14%) и TikTok (5%).

Мессенджеры чаще всего отвечают требованиям пользователей. Школьники считают важным то, что они могут отключить уведомлений отдельных чатов (49%) и разнообразие функций и инструментов для общения (46%). Для учителей важна защита переписки от нежелательного контента (50%). Более половины опрошенных педагогов считают, что мессенджеры должны быть разделены на личные и школьные с индивидуальной настройкой оповещения. Эту идею поддержали 56 процентов российских преподавателей.

Большинство опрошенных ценят удобный и понятный интерфейс, отсутствие спама и безопасность. Каждый второй опрошенный школьник и педагог также отмечали поддержку мессенджера с разных устройств (50% и 48% соответственно).

В ходе опроса выяснилось, что большинство опрошенных учителей, родителей и школьников используют голосовые сообщения. 80 процентов школьников, 68 процентов учителей и 66 процентов родителей получают и отправляют сами голосовые сообщения. Запрос на функцию расшифровки голосовых сообщений наиболее распространен среди школьников. Это 90 процентов среди опрошенных учеников, 76 процентов среди учителей и 68 процентов среди родителей. Специалисты ВЦИОМ проводили анкетирование с 21 по 27 октября 2022 года.