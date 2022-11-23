Два грузовика на дороге «Кемь – Лонка» провалились в грунт

Грунтовое покрытие на дороге «Кемь – Лонка» признали небезопасным. Проверку провела прокуратура после того, как два грузовых автомобиля провалились в грунт, сообщили в надзорном ведомстве.

Это случилось в мае текущего года, пришлось надолго перекрывать движение. Напомним, в этот период на Карелию обрушились сильные дожди, «Петрозаводск говорит» писал об этом.

После вышеуказанного инцидента прокуратура установила, что на участке автодороги с 60 по 66 км нет асфальта, а грунт размыт и покрыт колеями. Надзорное ведомство направило в Петрозаводский горсуд иск и потребовало понудить Минтранс РК и КУ РК «Управдор» устранить нарушения.

Исковые требования удовлетворены, ответчиков обязали профинансировать и выполнить необходимые работы до 1 апреля следующего года. // илллюстративное фото: Артур Парфенчиков/ВКонтакте