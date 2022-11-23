Рыбаки открывают зимний сезон в Карелии с риском для жизни

С наступлением незначительных минусовых температур небольшие водоемы оделись в ледяную шубу. Рыбаки – народ особенный. Несмотря на запреты и предупреждения МЧС, они массово отправляются ловить рыбу, не задумываясь о последствиях.

«20 ноября. Сезон открыт! Пряжинский район, лед у берега 4-5 сантиметров», – сообщает подписчик сообщества «Рыбалка в Карелии».

Рыбаки из Сегежского района поделились новостью, что лед на ламбах — 5-10 сантиметров. Откликнулись любители тихого отдыха из Беломорского района и выложили фото пойманных окуней. Многие подписчики сообщества спешат похвастаться уловом на первом льду.

К сожалению, страшная статистика трагических происшествий пополняется теми смельчаками, кто пренебрегает запретами. Народ призывает их быть благоразумными и не спешить.

«Никто никуда не спешит, все грамотно: вышли, у берега просверлили лед, проверили (сантиметров 10) и все поперли! Там хоть танцуй на нем, все четко», — отвечает в паблике рыбак.

Однако, МЧС Карелии напоминает жителям, что ощущение твердой поверхности льда сейчас обманчиво, прочный лед образуется при температуре ниже 10°С при установлении морозной погоды на период не менее 10 дней. // Фото из паблика «Рыбалка в Карелии»