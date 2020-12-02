Определены 100 лауреатов конкурса «Зимние фонтаны -2020»

В Петрозаводске определили сотню лауреатов фестиваля «Зимние фонтаны -2020». Были отмечены те горожане, которые за время проведения мероприятия вышли на лыжню не менее 23 раз, сообщает пресс-служба мэрии.

Один из лауреатов сезона получил главный приз - телевизор. Ознакомиться со списком всех победителей можно по ссылке.

Забрать свои призы горожане смогут на открытии нового сезона «Зимних фонтанов». Праздник пройдет 6 декабря в 10 утра. Мероприятие состоится с учетом действующих санитарных требований. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться, напомнили в городской администрации. Фото пресс-службы мэрии Петрозаводска