Определена очередность вакцинации россиян от коронавируса

Прививка от коронавируса будет сделана сначала россиянам из группы риска, а уже затем всем остальным. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова приводит РИА Новости.

Чиновница отметила, что сейчас на государственном уровне прорабатывается вопрос создания сразу большого количества доз вакцины от Covid-19, однако, далеко не факт, что такая возможность быстро появится. Поэтому прививки придется делать по очереди по общим правилам, начав с групп риска.

Ранее Попова заявляла, что полная отмена ограничений в России возможна только после разработки вакцины от коронавируса.