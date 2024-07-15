15 июля 2024, 14:19
Определена новая дата акции «Километр здоровья»
Любители бега соберутся в карельской столице в День физкультурника
Акция «Километр здоровья» пройдет в Петрозаводске в День физкультурника, 10 августа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
Организаторы подготовят для участников разные дистанции. Дети 6-7 лет побегут 300 метров. Школьники до 11 лет преодолеют дистанцию 500 метров. Все остальные пробегут традиционный километр.
Для участия в мероприятии любителей бега необходима предварительная регистрация. // Фото: unsplash.com / Emma Simpson