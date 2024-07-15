15 июля 2024, 14:19
Спорт

Определена новая дата акции «Километр здоровья»

Любители бега соберутся в карельской столице в День физкультурника

Акция «Километр здоровья» пройдет в Петрозаводске в День физкультурника, 10 августа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Организаторы подготовят для участников разные дистанции. Дети 6-7 лет побегут 300 метров. Школьники до 11 лет преодолеют дистанцию 500 метров. Все остальные пробегут традиционный километр.

Для участия в мероприятии любителей бега необходима предварительная регистрация. // Фото: unsplash.com / Emma Simpson

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