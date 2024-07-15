Гребцы из Карелии завоевали бронзу первенства России

Карельские спортсмены успешно выступили на первенстве России по гребле. Соревнования для ребят до 17 лет прошли в Нижнем Новгороде, сообщает паблик центра спортивной подготовки.

Карелию на стартах представляли учащиеся спортивной школы олимпийского резерва Сортавалы. Они смогли завоевать медали первенства.

Так, бронза на счету Матвея Кокотова и Матвея Соболева, выступавших в классе двойки без рулевого. Также третье место у четверки без рулевого. В составе команды выступали Матвей Павлов, Глеб Чурбанов, Илья Чурбанов, Данила Марков. // Фото: unsplash.com / Joshua Golde