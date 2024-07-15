15 июля 2024, 07:11
Центр «Акватика» открывается после профилактики
Популярный бассейн карельской столицы возобновит работу 16 июля
Водноспортивный центр «Акватика» возобновляет работу после летней профилактики. Об этом сообщает паблик центра спортивной подготовки.
Бассейн популярного комплекса откроется для посетителей в 8 часов утра 16 июля.
За три недели профилактических работ сотрудники центра провели процедуру очистки фильтров и регламентные работы по обслуживанию водоподготовки. «Занимались обслуживанием системы вентиляции и поменяли вентилятор, зачистили швы плитки бассейна и душевых, сделали косметический ремонт в женской раздевалке и другие работы», - сказано в сообщении паблика.
Водноспортивный центр вновь ждет любителей плавания. // Фото: unsplash.com / Lee Jeffs