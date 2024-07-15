Центр «Акватика» открывается после профилактики

Водноспортивный центр «Акватика» возобновляет работу после летней профилактики. Об этом сообщает паблик центра спортивной подготовки.

Бассейн популярного комплекса откроется для посетителей в 8 часов утра 16 июля.

За три недели профилактических работ сотрудники центра провели процедуру очистки фильтров и регламентные работы по обслуживанию водоподготовки. «Занимались обслуживанием системы вентиляции и поменяли вентилятор, зачистили швы плитки бассейна и душевых, сделали косметический ремонт в женской раздевалке и другие работы», - сказано в сообщении паблика.

Водноспортивный центр вновь ждет любителей плавания. // Фото: unsplash.com / Lee Jeffs