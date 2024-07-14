Легкоатлетка из Карелии выиграла золото первенства России

Спортсмены из Карелии успешно выступают на первенстве России по легкой атлетике. Соревнования проходят в Краснодаре при жаре в 40 градусов, сообщает паблик центра спортивной подготовки.

Так, София Фофанова завоевала золото в прыжках в длину. Наша землячка показала результат 6 метров 32 сантиметра.

Арсений Киселев занял второе место в беге на 400 метров с барьерами. Он преодолел дистанцию за 52,72 секунды. // Фото: unsplash.com / Joshua Golde, центр спортивной подготовки