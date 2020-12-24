24 декабря 2020, 09:47
Общество

Определен человек года в Карелии

Доктор медицинских наук Наталья Везикова заслужила почетное звание самоотверженным трудом по борьбе с распространением коронавируса

Человеком 2020 года в Карелии стала доктор медицинских наук Наталья Везикова. Об этом сообщает управление пресс-службы главы республики.

Высокое звание присвоено профессору, заведующей кафедрой госпитальной терапии ПетрГУ, главному внештатному терапевту Минздрава РК за большой вклад в борьбу за здоровье людей в период распространения коронавируса.

В пандемию Наталья Везикова практически круглосуточно консультирует районные больницы, перепрофилированные в госпитали по лечению Covid-19. Она обучает сотрудников стационаров и медучреждений, оказывающих помощь зараженным коронавирусом, ведет учебные курсы.

Наталья Везикова закончила медицинский факультет ПетрГУ в 1987 году и посвятила себя педагогической деятельности, успешно совмещая ее с лечебным процессом в Республиканской больнице. Имеет около 200 публикаций, из них 9 учебно-методических пособий. В Республиканской больнице Наталья Везикова оказывает отделениям консультативную помощь, лечит наиболее сложных, диагностически неясных пациентов. Фото пресс-службы главы РК

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республиканская больница
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коронавирус
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новости Карелии