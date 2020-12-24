ПАО «ТГК-1» увеличила надежность работы оборудования Беломорской ГЭС

На Беломорской ГЭС ПАО «ТГК-1» завершен капитальный ремонт гидроагрегата №3. Энергетики осуществили реконструкцию системы регулирования, а также провели испытания обновленных аварийно-ремонтных затворов.

«Ремонт оборудования повысит надежность работы станции. После завершения комплексных испытаний гидроагрегат введен в эксплуатацию»

- сообщил главный инженер Каскада Выгских ГЭС ПАО «ТГК-1» Алексей Детчуев.

Благодаря реализации трехлетней программы реконструкции аварийно-ремонтных затворов работать с ними на любом из трех гидроагрегатов может один человек вместо бригады слесарей и без привлечения мостового крана. Сокращено время опускания затворов в нештатной ситуации, что усилило защиту гидроагрегатов.

Справка

Беломорская ГЭС входит структурно в Каскад Выгских ГЭС ПАО «ТГК-1». Основные параметры на 2020 год: установленная электрическая мощность — 160,0 МВт; выработка электроэнергии — 917,3 млн кВтч. Каскад расположен на реке Выг, которая берет начало на водоразделе между Онежским и Телекинским озерами и впадает в Белое море.