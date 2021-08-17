Опознаны обугленные тела женщины и ребенка, найденные в Ленобласти

В Ленинградской области следователи установили личности женщины и ребенка, чьи обугленные тела были найдены 15 августа в лесу в Выборгском районе, недалеко от одной из железнодорожных станций. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, погибшими оказались жители Санкт-Петербурга - 33-летняя женщина по имени Лариса и ее двухлетняя дочь. Проверяется информация, что у девочки было редкое генетическое заболевание. По одной из версий, мать самостоятельно приняла решение уйти из жизни, забрав с собой ребенка.

Напомним, ранее Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего». Фото: lenobl.sledcom.ru