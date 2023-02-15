Оплачивать моральный вред вместо умершего сына пришлось его матери

С мужчины в Карелии должны были взыскать 250 тысяч рублей в пользу другого гражданина в качестве морального вреда. Но должник уклонялся от уплаты и в конце концов умер, сообщили в пресс-службе УФССП.

Приставы уже давно выяснили, что у него в собственности находится Kia Sportage. Однако должник скрывал автомобиль. В итоге иномарку нашли, арестовали и изъяли. Но пока шла оценка и подготовка к торгам, мужчина скоропостижно скончался.

Наследницей стала его мать, вместе с имуществом она по закону приняла и обязанность по погашению долга. Машину повторно оценили, но женщина оплатила долг и все связанные с ним расходы, не дожидаясь ее реализации. // фото: pixabay.com