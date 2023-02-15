Новое пособие в Карелии начнут получать более десяти тысяч детей

Новое пособие в Карелии будут получать 10 075 детей в возрасте до 17 лет, а также 369 беременных. О назначении единой выплаты сообщили в региональном отделении социального фонда. С момента старта выплат единого пособия соцфонд перечислил карельским семьям более 134,7 млн рублей.

Единое пособие заменило нуждающимся ряд действовавших ранее мер поддержки: две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, ежемесячное пособие беременным. Отмечается, что для постепенного перехода к новой выплате семьи продолжают получать указанные выплаты до истечения срока, на который они установлены. Родители могут в любой момент перейти на единое пособие. Для этого следует подать заявление через портал госуслуг, другая информация проверяется через межведомственное взаимодействие.

С введением единого пособия расширились возможности использования маткапитала. Семьи могут оформить ежемесячную выплату не только на второго ребенка, но и на первого, третьего или любого другого.