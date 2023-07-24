Описана программа Путина и Лукашенко на Валааме

Стали известны детали поездки Владимира Путина и Александра Лукашенко на Валаам. О них сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на карельском острове главы России и Белоруссии посетили могилу архимандрита Мефодия, сыгравшего важную роль в возрождении Валаамского монастыря. Священнослужитель скончался в 2021 году от последствий коронавирусной инфекции в возрасте 60 лет. С Владимиром Путиным его связывали многолетние дружеские отношения.

Также главы государств посетили скит в честь Смоленской иконы Божией Матери. Там ежедневно молятся о погибших воинах, отмечает источник.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли на Валаам и побывали в Спасо-Преображенском соборе монастыря. // Фото: unsplash.com / Michail Dementiev