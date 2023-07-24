Шандалович рассказал о льготах на зубопротезирование в Карелии

Более 550 жителей Карелии с начала года воспользовались правом на бесплатное зубопротезирование, а за весь прошлый год - почти 5 тысяч человек. Такая мера поддержки льготных категорий граждан предусмотрена в республиканском законодательстве, сообщил председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович.

В бюджете Карелии на 2023 год на это направление выделено более 86,7 млн рублей. К примеру, в 2017 году эта сумма составляла 70 млн рублей,

- отметил Шандалович.

Воспользоваться льготным изготовлением и ремонтом зубных протезов в Карелии могут:

- ветераны труда Российской Федерации,

- труженики тыла,

- реабилитированные граждане и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий,

- ветераны труда Республики Карелия.

Как подать заявление:

- онлайн через портал «Госуслуги». Подтверждающим документом является медицинская справка,

- обратившись с заявлением (в произвольной форме) и паспортом РФ в одну из медицинских организаций: Республиканский стоматологический центр, городскую поликлинику № 4, Беломорскую, Калевальскую, Кондопожскую, Сортавальскую, Лоухскую, Медвежьегорскую, Олонецкую, Питкярантскую, Пряжинскую, Пудожскую, Сегежскую, Сортавальскую и Суоярвскую ЦРБ, Межрайонную больницу № 1, Республиканскую больницу им. В.А. Баранова (Прионежский филиал).

Решение о бесплатном изготовлении или ремонте зубных протезов принимается руководителем медицинской организации в течение месяца со дня подачи заявления,

- напоминает спикер карельского парламента.