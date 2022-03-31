Оператор по вывозу ТКО просит юрлиц сообщать об изменениях

В компании изменилось количество сотрудников? Переехали в другой офис? У юридического лица изменился вид хозяйственной деятельности? Если ответ «да» – обязательно сразу сообщите об этом региональному оператору ООО «КЭО» для внесения изменений в договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Дело в том, что от данных показателей зависят начисления за вывоз ТКО. Поэтому юрлицам стоит заблаговременно оповещать ООО «КЭО» о готовящихся в организации изменениях.

Корректные сведения о юридическом лице у регионального оператора – залог правильно начисленной суммы в счете за услугу «обращение с ТКО».

Стоимость этой услуги для юрлиц формируется исходя из нормативов накопления ТКО. Это количество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени. На территории Республики Карелия нормативы накопления ТКО утверждены приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК от 23 марта 2018 года № 81. Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив накопления ТКО, зависит от вида хозяйственной деятельности юридического лица, например, 1 сотрудник, 1 кв. м общей площади, 1 машино-место, 1 место, 1 воспитанник, 1 учащийся или 1 посетитель.

Согласно пункту 14 (15) договора на оказание услуг по обращению с ТКО, который заключается между потребителем и региональным оператором ООО «КЭО», в случае изменения количества расчетных единиц, в отношении которых устанавливается норматив накопления ТКО или фактического объема накопления ТКО, потребитель обязан предоставить в адрес регионального оператора необходимую для учета объема информацию в письменном виде в течение трех рабочих дней с момента изменения.

ООО «КЭО» напоминает юрлицам о необходимости в течение трех дней сообщать об изменениях в организации, ведь от этого зависят начисления сумм за вывоз ТКО. Для этого законному представителю юридического лица необходимо написать уведомление об изменениях, произошедших в организации, по адресу г. Петрозаводск, ул. Онежской Флотилии, д. 26, оф. 22 или по электронной почте info@rotko10.ru

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