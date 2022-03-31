ПКС-Водоканал подключился к сервису передачи показаний счетчиков Сбера

Для клиентов СберБанка – жителей Петрозаводска – в мобильном приложении СберБанк Онлайн появилась возможность передачи показаний приборов учета в АО «ПКС-Водоканал» без внесения платежа за водоснабжение и водоотведение. Ранее сервис предоставлял возможность передачи данных только совместно с оплатой.

Для совершения операции необходимо найти название поставщика услуг или его ИНН. Сделать это можно также в разделе «Платежи» в истории операций. Затем нужно выбрать функцию «Передача показаний счетчиков», указать в появившихся строках числовые показатели и нажать «Отправить». Информация будет передана поставщику услуг, а заявителю останется лишь выбрать удобное время для оплаты квитанции.

Константин Бугрим, управляющий Карельским отделением ПАО СберБанк:

Все цифровые сервисы СберБанка направлены на то, чтобы оптимизировать клиентский путь, сократив временные и трудозатраты на совершение операции. Возможность передачи показаний приборов учета была реализована в Карелии летом прошлого года - за это время сервис показал свою востребованность среди жителей республики. Мы планируем подключить к нему максимальное количество поставщиков услуг для удобства наших клиентов.

Ирина Колобова, директор по сбытовой деятельности АО «ПКС-Водоканал»:

Если абонент одновременно заплатил за услуги водоснабжения и водоотведения на несколько месяцев вперед, он может просто передать показания счетчиков с помощью мобильного приложения. Раньше это сделать было невозможно, приходилось переводить хотя бы рубль, чтобы показания были переданы. Это удобно и для абонентов, и для нас: АО «ПКС-Водоканал» учтет показания счетчиков для формирования следующей квитанции, а потребителю не будут начислять оплату услуг по нормативу. Начисление платы по нормативу возможно, если абонент вовремя не передаст показания индивидуального прибора учета. Теперь передать показания счетчика просто.

Сегодня с помощью сервиса также можно передать показания счетчиков ООО «ЕИРЦ», АО «ЕРЦ», ООО «КРЦ», ООО «Расчетно-информационный центр жилищного хозяйства», ООО «ОНЕГОСТРОЙСЕРВИС», МУП ЖКС п.Вяртсиля, ООО «ЖЭК», ООО «ПК ВЫБОР», ОАО «Сегежский ЦБК» и другим. Сервис передачи показаний приборов учета активно развивается, в ближайшее время к нему будут присоединяться новые поставщики услуг.