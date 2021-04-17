17 апреля 2021, 09:30
Россия

Оперативный штаб рассказал о новых случаях внебольничной пневмонии

Общее число заболевших превысило 5680 человек

21 случай внебольничной пневмонии подтвержден в Карелии за последние 24 часа. Заболевшие жители республики были госпитализированы.

Между тем, как сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, за сутки никто не умер от внебольничной пневмонии. 

Всего с 1 апреля 2020 года с внебольничной пневмонией были госпитализированы 5689 пациентов, 132 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Всем заболевшим делают тесты на коронавирусную инфекцию. (фото rt-online.ru)

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Метки: 
оперативный штаб
новости Карелии
внебольничная пневмония