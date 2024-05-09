Опасные весенние инфекции поджидают россиян

Весной обостряются хронические и сезонные заболевания. Самыми распространенными являются вирусные кишечные инфекции, рассказала в беседе с агентством «Прайм» врач Екатерина Серебренникова. Специалист рекомендует чаще мыть руки, а продукты - хранить в холодильнике в герметичной упаковке.

Весной растет число обращений с ангиной и парагриппом. Ранней весной возрастает риск заболеть клещевым энцефалитом, который переносят иксодовые клещи.

В период цветения несладко приходится аллергикам. Некоторые начинают лечение задолго до весны. Аллергия может стать причиной развития хронических заболеваний, например, бронхиальной астмы.

Также растет число жалоб, связанных с переохлаждением. В частности, на циститы и аднекситы. Обостряются ревматологические, язвенные и заболевания опорно-двигательного аппарата. Некоторые жалуются на проблемы с кишечником. По словам специалиста, поражения органа, заболевания может не быть, но человек себя чувствует плохо. Причина может быть в тревожности и депрессии. // фото unsplash.com