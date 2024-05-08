Россиянам назвали продукты для поддержки иммунитета в майские холода

Поддержать иммунитет можно, добавив в меню продукты, содержащие полезные микронутриенты, флавоноиды и лигнаны.

В беседе с Life.ru врач Екатерина Кургускина предложила употреблять черноплодку, щавель, вишню, черную смородину. Она рекомендует добавлять щавель в яичницу, салат, пирожки, есть просто так и варить щавелевый суп. Еще один продукт, который содержит большое количество флавоноидов, это луковая шелуха. Со слов Кургускиной, раньше ее использовали при варке первых блюд, шелуха придавала красивый оттенок супу.

Лигнаны снижают уровень холестерина, благоприятно влияют на пищеварительную систему, нормализуют микрофлору кишечника. Вещества содержатся в льняном масле, кунжуте, расторопше.

Также иммунитет поддерживают водоросли, зеленые побеги злаковых. А чабрец, мелисса, шиповник, эвкалипт, мята и мед являются природными иммуномодуляторами. Врач считает, что чашка чая с этими травами не только укрепит здоровье, но и поднимет настроение. // фото unsplash.ocm/ nrd