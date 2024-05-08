В минздраве рассказали о работе поликлиник Петрозаводска в праздники

В карельском минздраве рассказали, как будут работать поликлиники Петрозаводска в период длинных выходных.

9 мая в поликлиниках праздничный день.

10 мая - Детская республиканская больница им. И.Н. Григовича (ул. Парковая, 58); городская поликлиника №3 (пр. Первомайский,28);

11 мая - городская поликлиника №4 (ул. Нойбранденбургская, 1).

Поликлиники работают с 9:00 до 15:00.

В Республиканском стоматологическом центре на Гоголя, 10, и Калинина, 51-а, неотложную помощь окажут в дневное время. В ночное время за неотложной помощью следует обращаться на Гоголя, 10. // фото freepik.com