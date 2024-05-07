Россиянам предложили включить в меню доступный продукт

Людям, страдающим артритом и астмой, стоит включить в рацион бананы, считает нутрициолог Вероника Гусакова. По словам эксперта, содержащийся в бананах витамин B6 снижает риски воспалительных процессов и улучшает работу иммунной системы, пишет News.ru.

Также бананы богаты витаминами А, В9, Е, РР и С, а содержат магний, калий, кремний, фосфор, железо и натрий.

Калий помогает укреплять кости и суставы, поддерживает работу почек, магний полезен сердечно-сосудистой системе. Гусакова добавила, что в зеленом банане содержится 3,2 г сахара, в спелом - около 12 г, поэтому стоит выбирать недозревшие фрукты. // фото unsplash.com/Ilona Frey